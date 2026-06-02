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Saab décroche une commande de 22,4 MUSD auprès de l'US Army
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 16:33

Le groupe suédois va renforcer les capacités de simulation et d'entraînement de l'armée états-unienne grâce à la fourniture d'équipements destinés aux véhicules militaires.

Saab annonce avoir reçu une commande de 22,4 MUSD de l'armée américaine dans le cadre du contrat dit "BEST MAC".

Cette commande, attribuée au titre du lot 2 du programme, porte sur la fourniture de kits de base VTESS (Vehicle Tactical Engagement Simulation System). La valeur potentielle totale du contrat atteint 60,8 MUSD sur 60 mois.

Le système comprendra des kits d'entraînement à détection laser destinés aux véhicules tactiques et non tactiques de l'US Army.

Les équipements permettront aux soldats de participer à des exercices réalistes d'opposition entre forces en utilisant leurs plateformes et systèmes d'armes existants, tout en restant compatibles avec les équipements actuels et historiques de l'armée américaine.

Le titre Saab recule de 0,8% sur les coups de 16h30 à la Bourse de Stockholm.

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