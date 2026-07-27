Saab décroche une commande de 10,1 MdsSEK, le titre grimpe

Le groupe suédois renforce son carnet de commandes avec un nouveau contrat portant sur sa solution de surveillance et de commandement aéroportée.

Saab annonce avoir reçu une commande de deux avions GlobalEye de la part "d'un pays du Moyen-Orient", pour une valeur de 10,1 MdsSEK (environ 910 MEUR). Les livraisons sont prévues en 2030.

GlobalEye est une solution de détection et de contrôle aéroporté multi-domaines, intégrant des capteurs actifs et passifs capables de détecter et d'identifier des objets à longue portée dans les airs, en mer et au sol. Le système fournit des informations en temps réel afin d'améliorer la connaissance de la situation et la détection précoce des menaces.

"Cette commande souligne notre engagement à fournir à nos clients une capacité AEW&C multi-domaines éprouvée en opérations. L'intérêt international croissant pour GlobalEye reflète son efficacité et sa fiabilité dans les opérations modernes de défense aérienne", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général de Saab.

En raison de considérations liées à la sécurité nationale et à la confidentialité du client, Saab précise qu'il communiquera pas d'informations supplémentaires sur cette commande.

Le titre Saab progresse de près de 2,3% à Stockholm en début d'après-midi.