Saab a reçu une commande de l'Administration suédoise d'environ 2,6 milliards de SEK
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 15:50
La valeur de la commande s'élève à environ 2,6 milliards de SEK. La durée du contrat est de 2025 à 2027.
Saab continuera de collaborer étroitement avec FMV, les forces armées suédoises, l'Agence suédoise de recherche pour la défense, GKN Aerospace et d'autres partenaires industriels.
' Cette commande marque la prochaine étape de notre parcours commun dans la fourniture de solutions innovantes pour répondre aux besoins opérationnels futurs des forces armées suédoises et d'autres clients ', a déclaré Lars Tossman, responsable du secteur d'activité aéronautique de Saab.
