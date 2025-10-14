 Aller au contenu principal
Saab a reçu une commande de l'Administration suédoise d'environ 2,6 milliards de SEK
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 15:50

Saab a reçu une commande de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) concernant la poursuite des études conceptuelles pour les futurs systèmes de chasseurs.

La valeur de la commande s'élève à environ 2,6 milliards de SEK. La durée du contrat est de 2025 à 2027.

Saab continuera de collaborer étroitement avec FMV, les forces armées suédoises, l'Agence suédoise de recherche pour la défense, GKN Aerospace et d'autres partenaires industriels.

' Cette commande marque la prochaine étape de notre parcours commun dans la fourniture de solutions innovantes pour répondre aux besoins opérationnels futurs des forces armées suédoises et d'autres clients ', a déclaré Lars Tossman, responsable du secteur d'activité aéronautique de Saab.

