Saab a reçu une commande de 130 ME d'un pays européen de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 11:47
La valeur de la commande est d'environ 130 millions d'euros et les livraisons auront lieu jusqu'en 2030.
Les solutions de capteurs Sirius offrent une capacité complète de surveillance et de renseignement. Les capteurs de renseignement de communication (COMINT) et de renseignement électronique (ELINT) sont combinés en un système à la fois pour la connaissance situationnelle tactique et pour la collecte de renseignements stratégiques.
" Nous sommes ravis de contribuer à renforcer les capacités de l'Europe et de l'OTAN à accroître la conscience situationnelle et à recueillir des renseignements fiables. Comprendre son environnement est une condition essentielle pour les décideurs ", a déclaré Carl-Johan Bergholm, responsable de la surveillance des zones d'affaires chez Saab.
