S4BT acquiert HotelHub et devient un acteur de référence mondiale du business travel

« A travers cette 4eme acquisition pour S4BT depuis l’entrée au capital de l’IDI en 2020, la 1ère depuis notre réinvestissement en 2025, le Groupe confirme la stratégie de buy-and-build initiée en 2022, visant à bâtir une plateforme technologique de portée mondiale au service des TMC et des clients corporates. En renforçant l’empreinte géographique du Groupe, notamment au Royaume-Uni, et ses capacités d’innovation et de développement produit, cette opération constitue une étape structurante pour S4BT, que nous continuerons de soutenir activement. » déclare Jonathan Coll, Partner chez Idi
