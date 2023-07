S1-2023 : U10 garde son cap

Chiffre d’affaires

- Les ventes du premier semestre performent malgré un environnement où les tensions inflationnistes ont conduit à des arbitrages de consommation.

- Le volume d’affaires généré par les ouvertures de nouveaux comptes clients et le développement organique de l’offre U10 absorbe le manque de vitalité de la période actuelle.



Actualités et Perspectives

- U10 a finalisé lors des premiers mois de l’année la campagne d’opérations promotionnelles visant à alléger les overstocks de 2022.

- Après cette parenthèse volontairement orientée vers la qualité et l’équilibre de ses stocks, U10 se consacre désormais sereinement à sa rentabilité et maintient le cap de son développement.