S&P500 : second record, tutoie les 6.200 information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 17:08









(CercleFinance.com) - Le S&P500 inscrit un second record (au-delà des 6.147 du 19 février), tutoie les 6.200.

L'accélération haussière date du 23 juin avec un 'gap' haussier au-dessus de 6.028 et le franchissement des 6.060.

Avec un dépassement de 1% du précédent record, le S&P500 reste dans le cadre d'un 'double-top', et ça resterait le cas jusque vers 6.250Pts.

Un risque de renversement de tendance se manifesterait sous les 6.000 (MM20).





