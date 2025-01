S&P500 : s'arrache vers les 6.000 pour finir janvier en vert information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 16:19









(CercleFinance.com) - Au soir du jeudi 16 janvier, le S&P500 réalisait un score nul sur le mois boursier entamé le 20 décembre : il s'arrache vers les 6.000 pour finir janvier en vert (+1,2% au global) et le score du jour devient aussi celui de la semaine écoulée.

Le S&P500 retrace ainsi son zénith du 11 novembre dernier et pourrait s'ouvrir le chemin des 6.040 du 24 décembre dernier (sommet artificiel inscrit sans le moindre volume).





