S&P500 : menace le support moyen terme des 6.800, vigilance...
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 17:06

Le S&P500 retombe sous la MM100 (6.810) pour la 1ère fois depuis le 20 novembre menace le support moyen terme des 6.800.
Mais rien n'est joué : la MM100 avait été "sauvée" avec le rebond du 21 novembre et le palier technique à préserver, c'est 6.800Pts, c'est à dire la base du corridor de consolidation sommitale et latérale enclenchée depuis le 26 novembre et qui a donné lieu à 3 tests des 6.990/7.000 depuis le 12 janvier (incluant le 26 janvier et le 12 février).
Une sortie "par le bas" libèrerait un potentiel de baisse mécanique et immédiat de -200Pts jusque vers 6.600 (la MM200 y gravitera le 25 février).
De nouvelles cibles à la baisse peuvent être testées dans la foulée, notamment les 6,500 (plancher du 20 novembre et 10 octobre) puis le palier des 6.200Pts (plancher des 7 juillet au 1er août 2025.

