S&P500 : inscrit les '7.000', 6ème séance de rallye haussier
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 16:00

Le mois de janvier restera -sauf surprise de dernière minute un très bon millésime pour Wall Street ( 3,6% depuis le 1er janvier): le franchissement des 6.977 (ex-zénith de clôture des 12 et 13 janvier) préfigurait le test des 7.000, un score "rond" qui pourrait ne pas en rester là, grâce à la chute du Dollar qui dope les exportatrices US.
La dernière oscillation entre 6.980 et 6.790 valide un nouvel objectif de 7.170, voir 7.230Pts, soit 50% par rapport au précédent record absolu de début janvier 2021 ou par rapport au plancher du 7 avril 2025.
Le "S&P" va inscrire un 9ème mois de hausse consécutif... la plus longue série haussière du 21ème siècle, le Nasdaq n'est pas en reste avec un retest des 24.000 sur le "Composite", des 26.120 sur le Nasdaq-100 (meilleure clôture historique du 29/10/2025) puisque les 26.160 sont atteints... soit 58% par rapport au 7/4/2025).

