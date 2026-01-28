S&P500 : inscrit les '7.000', 6ème séance de rallye haussier
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 16:00
La dernière oscillation entre 6.980 et 6.790 valide un nouvel objectif de 7.170, voir 7.230Pts, soit 50% par rapport au précédent record absolu de début janvier 2021 ou par rapport au plancher du 7 avril 2025.
Le "S&P" va inscrire un 9ème mois de hausse consécutif... la plus longue série haussière du 21ème siècle, le Nasdaq n'est pas en reste avec un retest des 24.000 sur le "Composite", des 26.120 sur le Nasdaq-100 (meilleure clôture historique du 29/10/2025) puisque les 26.160 sont atteints... soit 58% par rapport au 7/4/2025).
A lire aussi
-
Par Mabrouk Chetouane, directeur de la stratégie marchés internationaux chez Natixis IM Après avoir réduit de 75 pbs son principal taux directeur en 2025, la réserve fédérale devrait entamer 2026 avec une pause, tout du moins dans la partie conventionnelle de sa ... Lire la suite
-
Danemark: colère d'anciens combattants après le retrait de drapeaux danois par l'ambassade américaine
Des vétérans danois ont critiqué mercredi l'ambassade américaine à Copenhague pour avoir retiré les drapeaux nationaux qu'ils avaient placés devant le bâtiment en l'honneur des soldats danois tués en Afghanistan. L'ambassade est ensuite revenue sur sa décision, ... Lire la suite
-
Ce nouveau marché porte sur la fourniture du système de reconnaissance multispectral MS-110 aux forces aériennes polonaises, faisant de Varsovie le premier membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à adopter cette technologie. L'équipementier ... Lire la suite
-
Le président russe Vladimir Poutine a reçu mercredi son homologue syrien, Ahmad al-Chareh, pour la deuxième fois depuis le renversement en 2024 de Bachar al-Assad, allié du Kremlin, au moment où Moscou cherche à préserver ses bases militaires en Syrie. Vladimir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer