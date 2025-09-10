 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 753,67
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

S&P500 : 'gap' au-dessus de 6.518, record à 6.556 sur le seul 'effet Oracle'
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 17:02

(Zonebourse.com) - Le S&P500 ouvre un 'gap' au-dessus de 6.518 et inscrit un 32ème record à 6.556 sur le seul 'effet Oracle' (+40%): le titre voit sa capitalisation passer de 675 à 950Mds$ soit +275Mds$, cela fait la différence.
Mais le S&P500 teste la résistance oblique court terme qui gravite vers 6.550Pts, cela limite le potentiel à court terme.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank