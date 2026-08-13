S&P500 : franchit la barre des 7.800Pts, en route pour 7.845 ?

La scénario du "blow out summit" se confirme avec le débordement successif des 7.600Pts, puis du récent zénith des 7.750 : le "S&P" passe pour la première fois la barre des 13% de performance annuelle, dont 500Pts (environ 50% des gains) depuis le 29 juillet.
A 7.815Pts, il ne manque plus que 30Pts pour afficher 1.000Pts depuis le 31 décembre... et tester la principale résistance oblique long terme.
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