S&P500: 7ème record absolu, à quand remonte une telle série?

information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Et de 7 ?

Le S&P500 semble bien parti pour inscrire son 7ème record de clôture consécutif, à l'issue d'une série de 9 séances de hausse sur 10, avec -0,01% le 18/07 (mais record absolu battu haut la main en séance).

Le S&P500 inscrit un nouveau zénith à 6.409Pts, c'est à dire 1% au dessus de la résistance oblique long terme unissant les sommets de début janvier 2022 (4.818) puis mi-février 2025 (6.147).

Le gain linéaire du S&P500 surpasse tout ce qui a pu être observé depuis la bulle des 'dot.com' avec +32% en ligne droite depuis le 7 avril.

La hausse depuis mi mars 2009 a multiplié la capitalisation du 'S&P' par 9,6 tandis que le PIB américain a tout juste doublé (+99%).

L'inflation des multiples semble inexorable mais gare au pullback sous les 6.100 (MM50), et au gros signal de correction sous 5.900.





