S&P REVOIT À LA HAUSSE LE TAUX DE DÉFAUTS ATTENDUS EN EUROPE PARIS (Reuters) - L'agence de notation Standard & Poor's a annnoncé mercredi revoir à la hausse le taux de défauts attendus d'entreprises européennes en raison de l'impact de la crise du coronavirus. Dans leur scénario de base, les économistes de S&P Global s'attendent désormais à un taux de défauts d'ici à juin 2021 de 8,5% pour les entreprises européennes dont la note de crédit est classée en catégorie spéculative, ce qui impliquerait 62 défauts. La prévision précédente, en juin 2020, anticipait un taux de défauts à un an de 3,5%. "Bien que l'économie et l'environnement des marchés financiers se soient quelque peu améliorés, les risques prédomineront aussi longtemps que le monde attendra un vaccin contre le COVID-19, ce qui implique une grande variété d'évolutions possibles", lit-on dans un communiqué de l'agence de notation. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

