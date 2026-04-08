S&P Global s'engage à verser une contribution équivalente à celle du gouvernement pour les comptes Trump

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S&P Global versera une contribution équivalente à la contribution initiale de 1 000 dollars du gouvernement américain aux comptes Trump proposés aux familles des employés éligibles, a déclaré mardi la société d'analyse.

Les comptes Trump, créés dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill" du président américain Donald Trump et qui devraient être mis en place le 4 juillet, verront le Trésor américain déposer 1 000 dollars de capital de départ sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028 et disposant d'un numéro de sécurité sociale valide.

S&P rejoint Citigroup C.N , Bank of America BAC.N , Wells Fargo WFC.N et JPMorgan Chase JPM.N dans le lancement de programmes similaires .