 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

S&P Global revoit à la baisse la perspective de Meta en raison d'inquiétudes liées aux flux de trésorerie
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 22:11

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, S&P Global Ratings a révisé à la baisse ses perspectives concernant Meta Platforms META.O , invoquant une incertitude importante concernant les dépenses d'investissement et les flux de trésorerie d'exploitation disponibles.

Valeurs associées

META PLATFORMS
614,9900 USD NASDAQ -1,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2026 à 22:11:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants à Varsovie devant la Cour constitutionnelle polonaise, le 30 octobre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Pologne : la police bloque l'accès au Tribunal constitutionnel, au cœur d'une crise politique
    information fournie par AFP 30.10.2026 23:38 

    En Pologne, la crise politique autour du Tribunal constitutionnel s'est accélérée vendredi soir : la police s'est déployée dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, au cœur d'un bras-de-fer entre la droite nationaliste et l'actuel gouvernement centriste. ... Lire la suite

  • La Tour Eiffel au coucher du soleil à Paris
    Fitch maintient la note de la France à A+, abaisse sa perspective à négative
    information fournie par Reuters 30.10.2026 23:34 

    L'agence de notation ‌financière Fitch a maintenu vendredi à A+ la note de ​crédit de la France tout en abaissant sa perspective de stable à négative. "La perspective négative met en lumière une détérioration depuis notre ​examen d'août 2026 caractérisée par une ... Lire la suite

  • Donald Trump lors d'un meeting électoral, le 29 octobre 2026 à Rock Hill en Caroline du Sud (Etats-Unis) ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Fin de campagne fébrile pour Trump
    information fournie par AFP 30.10.2026 22:43 

    Les républicains "ont une chance" de gagner mardi les élections de mi-mandat, a assuré Donald Trump vendredi avant de partir pour un meeting en Floride. Mais les sondages, et la fébrilité du camp républicain, contredisent cet optimisme affiché. "Nous avons une ... Lire la suite

  • SDes sympathisants du premier procès fédéral sur le climat impliquant des jeunes, rassemblés à Vancouver, le 26 octobre 2026 au Canada ( AFP / Don MacKinnon )
    Climat : la santé mentale des jeunes en toile de fond d'un procès inédit
    information fournie par AFP 30.10.2026 22:32 

    À la barre d'un procès sans précédent au Canada, les témoignages se succèdent et les troubles de santé mentale émaillent systématiquement les récits des jeunes attaquant l'État pour inaction climatique. "C'est un monde qui fait peur. J'ai du mal à imaginer ce que ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 -18,21%
Pétrole Brent
117,55 +1,63%
CAC 40
7 969,42 0,00%
Or
3 875,36 -3,71%
TOTALENERGIES
85,43 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank