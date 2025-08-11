 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 696,90
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

S&P Global révise les perspectives de crédit de Kering, propriétaire de Gucci, de stables à négatives
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

S&P Global a révisé la perspective de crédit du groupe de produits de luxe Kering S.A. PRTP.PA de stable à négative, a annoncé l'agence de notation lundi, après que les ventes de la marque Gucci de Kering et d'autres produits ont baissé au premier semestre de l'année.

Dans un rapport sur la notation de crédit de Kering, les analystes de S&P ont souligné l'affaiblissement de la demande des consommateurs pour les vêtements de luxe du groupe français sur les marchés clés, en particulier une baisse de 22% des revenus en Asie-Pacifique et en Chine d'une année sur l'autre.

Les analystes ont ajouté que Kering avait sous-performé ses pairs tels que LVMH LVMH.PA , Dior DIOR.PA et Hermes

HRMS.PA depuis le début de l'année. Les ventes de la marque phare de Kering, Gucci, qui représentaient plus de la moitié de ses bénéfices de base (Ebitda) l'année dernière, ont chuté d'un quart au premier semestre 2025, ont ajouté les analystes.

S&P a maintenu les notes de crédit émetteur à long terme de Kering à BBB+, ce qui se situe vers le bas de l'échelle des notes de haute qualité.

"Les perspectives négatives reflètent la marge de manœuvre réduite de la notation de Kering en raison des pressions continues sur sa performance opérationnelle, des risques d'exécution associés aux initiatives de redressement de l'entreprise, dans un environnement industriel morose", écrivent les analystes.

Kering a annoncé en juin à l'adresse qu'elle avait nommé Luca de Meo, ancien directeur général du constructeur automobile français Renault, au poste de directeur général.

Valeurs associées

CHRISTIAN DIOR
440,2000 EUR Euronext Paris -1,78%
DOMINION ENERGY
61,650 USD NYSE -0,24%
HERMES INTL
2 031,0000 EUR Euronext Paris -3,93%
KERING
212,8000 EUR Euronext Paris -1,32%
LVMH
457,5500 EUR Euronext Paris -0,82%
RENAULT
32,4200 EUR Euronext Paris -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2025 à 17:19:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français Emmanuel Macron
    Macron appelle à une "mission de stabilisation" internationale à Gaza
    information fournie par Reuters 11.08.2025 16:37 

    Le président français Emmanuel Macron a condamné lundi l'annonce par Israël d'une expansion de son opération dans la bande de Gaza, qui constitue selon lui "un désastre annoncé d'une gravité sans précédent", et appelé à la création d'une "mission de stabilisation" ... Lire la suite

  • Un équipement Sartorius. (Crédit: / Sartorius AG)
    Sartorius Stedim Biotech dévoile un partenariat avec Nanotein Technologies
    information fournie par AOF 11.08.2025 16:25 

    (AOF) - Sartorius Stedim Biotech a annoncé un partenariat avec la société américaine Nanotein Technologies. L’accord prévoit un investissement de 3 millions de dollars du premier pour prendre une participation minoritaire au capital du second. L’objectif est de ... Lire la suite

  • Canicule, incendies: la faune sauvage en surchauffe
    Canicule, incendies: la faune sauvage en surchauffe
    information fournie par AFP Video 11.08.2025 16:23 

    Lors de la vague de chaleur début juillet, le centre d’accueil de la faune sauvage de Maisons-Alfort, en région parisienne, a battu son record d’entrées d’animaux. Avec les incendies et les nouvelles hausses de chaleur annoncées, l’inquiétude monte chez ces professionnels ... Lire la suite

  • Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York
    Wall Street ouvre stable avant une série de rendez-vous
    information fournie par Reuters 11.08.2025 16:20 

    La Bourse de New York a ouvert lundi sur une note globalement stable, l'attentisme prenant le pas à l'approche d'une nouvelle échéance sur les droits de douane et l'incertitude sur l'issue du sommet en Alaska entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank