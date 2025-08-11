S&P Global révise les perspectives de crédit de Kering, propriétaire de Gucci, de stables à négatives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

S&P Global a révisé la perspective de crédit du groupe de produits de luxe Kering S.A. PRTP.PA de stable à négative, a annoncé l'agence de notation lundi, après que les ventes de la marque Gucci de Kering et d'autres produits ont baissé au premier semestre de l'année.

Dans un rapport sur la notation de crédit de Kering, les analystes de S&P ont souligné l'affaiblissement de la demande des consommateurs pour les vêtements de luxe du groupe français sur les marchés clés, en particulier une baisse de 22% des revenus en Asie-Pacifique et en Chine d'une année sur l'autre.

Les analystes ont ajouté que Kering avait sous-performé ses pairs tels que LVMH LVMH.PA , Dior DIOR.PA et Hermes

HRMS.PA depuis le début de l'année. Les ventes de la marque phare de Kering, Gucci, qui représentaient plus de la moitié de ses bénéfices de base (Ebitda) l'année dernière, ont chuté d'un quart au premier semestre 2025, ont ajouté les analystes.

S&P a maintenu les notes de crédit émetteur à long terme de Kering à BBB+, ce qui se situe vers le bas de l'échelle des notes de haute qualité.

"Les perspectives négatives reflètent la marge de manœuvre réduite de la notation de Kering en raison des pressions continues sur sa performance opérationnelle, des risques d'exécution associés aux initiatives de redressement de l'entreprise, dans un environnement industriel morose", écrivent les analystes.

Kering a annoncé en juin à l'adresse qu'elle avait nommé Luca de Meo, ancien directeur général du constructeur automobile français Renault, au poste de directeur général.