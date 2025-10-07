S&P Global relève sa perspective de crédit sur Altarea
'S&P Global Ratings met en avant la résilience des revenus locatifs du patrimoine, la reprise attendue de la promotion, ainsi que le modèle diversifié du groupe et sa politique financière agile et prudente', explique-t-il.
La perspective d'Altareit, filiale d'Altarea spécialisée dans la promotion immobilière, est également révisée à 'stable' pour s'aligner à celle de sa maison mère, et sa notation long terme 'BBB?' est confirmée.
Valeurs associées
|98,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,70%
