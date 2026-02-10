S&P Global plonge en raison de ses faibles prévisions pour 2026 et entraîne ses pairs dans sa chute

10 février - ** Les actions de S&P Global SPGI.N chutent de 18 % à 364,86 $ avant le marché après que la société ait prévu un bénéfice 2026 inférieur aux estimations

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 19,40 et 19,65 dollars par action, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 19,94 dollars, selon les données compilées par le LSEG

** Ces prévisions interviennent alors que les investisseurs craignent que les progrès de l'IA ne perturbent l'industrie des logiciels et des services

** Moody's MCO.N a chuté de 8,8%, Nasdaq NDAQ.O a baissé de 5,3%, Verisk VRSK.O a baissé de 6,3%, Factset Research

FDS.N a chuté de 6% et MSCI MSCI.N a baissé de 5,1%

** SPGI a chuté de ~15% depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de ~2% de l'indice S&P 500 .SPX .

** Malgré la faiblesse récente, 25 des 28 analystes couvrant le titre le considèrent comme "achat" ou "achat fort" avec un PT médian de 612 $ - données compilées par LSEG