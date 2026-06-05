S&P Global maintient ses règles d'admission rapide à l'indice alors que l'introduction en bourse de SpaceX approche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 5 et 6, ainsi que des précisions tout au long du texte) par Pritam Biswas et Noel Randewich

S&P Global SPGI.N a déclaré jeudi qu'il ne modifiait pas les règles d'entrée rapide dans ses principaux indices, portant un coup dur à SpaceX, la société d'Elon Musk, en excluant de fait une entrée rapide dans l'indice de référence S&P 500.

Musk a réécrit à bien des égards le scénario de l'introduction en bourse de SpaceX, qu'il s'agisse de donner aux investisseurs particuliers un rôle plus important dans les allocations, de faire pression pour une inclusion rapide dans l'indice ou de structurer la gouvernance de manière à préserver un contrôle fort du fondateur.

) S&P a déclaré que « les exceptions aux exigences de viabilité financière, d'ancienneté etde pondération investissable (IWF) ( ne devraient pas être accordées uniquement sur la base de la capitalisation boursière ».

SpaceX vise à lever 75 milliards de dollars, le plus gros montant jamais atteint pour une introduction en bourse, dans le cadre d’une opération qui la valoriserait à 1 750 milliards de dollars, la plaçant immédiatement parmi les 10 entreprises cotées aux États-Unis les plus valorisées.

«Cela témoigne de la crédibilité de S&P Dow Jones Indices, qui applique des règles strictes et s’assure de la rentabilité avant l’entrée dans l’indice », a déclaré Art Hogan, stratège en chef chez B. Riley Wealth.

« Faire des exceptions parce que les entreprises sont très grandes et sont restées privées pendant si longtemps sans être encore rentables n'avait pas beaucoup de sens. »

Les opérateurs boursiers ont redoublé d’efforts pour stimuler les introductions en bourse, alors que des entreprises technologiques à forte valorisation telles que SpaceX et le géant de l’IA Anthropic se rapprochent d’une offre publique, dans un contexte d’inquiétudes croissantes face à la baisse constante du nombre de sociétés cotées aux États-Unis.

Une intégration rapide dans les indices après l’introduction en bourse stimule la liquidité et la visibilité, attirant des flux d’investissements passifs. Cette demande automatique stabilise les cours des actions.

SpaceX est déjà éligible à une inclusion dans les indices Russell U.S. Equity et la série FTSE Global Equity Index, en vertu des nouvelles règles d’entrée rapide annoncées par le fournisseur d’indices FTSE Russell.

Mais pour les indices S&P, les actions issues d'une introduction en bourse doivent être négociées sur une bourse éligible pendant au moins 12 mois avant de pouvoir être prises en considération pour une inclusion dans un indice tel que le S&P 500 .SPX .