S&P Global dégrade sa perspective sur Icade
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 07:07

Le groupe immobilier Icade annonce que S&P Global a confirmé sa notation de crédit long terme 'BBB', mais révisé sa perspective de 'stable' à 'négative', 'afin de refléter les tendances constitutives de son profil de risque opérationnel'.

S&P Global maintient les seuils des ratios financiers d'Icade inchangés. Prenant acte de ces ajustements, le groupe 'réaffirme son ambition de renforcer son profil opérationnel et de maintenir une politique financière rigoureuse et prudente'.

