S&P Global conclut un accord de 1,8 milliard de dollars pour l'acquisition de la société de marchés privés With Intelligence
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P Global SPGI.N a accepté d'acheter le fournisseur de données sur les marchés privés With Intelligence, a déclaré la société mardi, alors qu'elle cherche à étendre ses produits pour le segment à croissance rapide des services financiers.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

S&P GLOBAL
482,910 USD NYSE -0,75%
