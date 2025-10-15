S&P Global conclut un accord de 1,8 milliard de dollars pour l'acquisition de la société de marchés privés With Intelligence

S&P Global SPGI.N a accepté d'acheter le fournisseur de données sur les marchés privés With Intelligence, a déclaré la société mardi, alors qu'elle cherche à étendre ses produits pour le segment à croissance rapide des services financiers.