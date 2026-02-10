 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

S&P Global accroit de 14% son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:17

S&P Global publie un BPA ajusté en croissance de 14% à 4,30 dollars au titre des 3 derniers mois de 2025, pour des revenus en augmentation de 9% à 3,92 milliards de dollars (MdsUSD) grâce à la vigueur de ses activités notations et indices.

Pour l'ensemble de l'année 2025, il dévoile un bénéfice net ajusté en croissance de 11% à 5,44 MdsUSD, soit un BPA ajusté en hausse de 14% à 17,83 USD, pour des revenus en progression de 8% à plus de 15,3 MdsUSD.

L'établissement spécialisé dans l'information financière explique que cette progression de ses bénéfices annuels reflète principalement une croissance de ses revenus dans ses divisions notations, indices et intelligence de marchés.

"L'étendue de l'innovation et le rythme de l'intégration de l'IA dans nos produits et nos processus internes ont constitué un bond en avant pour nos clients et pour l'activité", souligne sa CEO Martina Cheung.

Pour son exercice 2026, S&P Global indique anticiper un BPA compris entre 19,40 et 19,65 USD, ainsi qu'une croissance de ses revenus organiques à taux de changes constants de 6 à 8%.

Valeurs associées

S&P GLOBAL
444,490 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank