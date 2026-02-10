S&P Global accroit de 14% son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:17
Pour l'ensemble de l'année 2025, il dévoile un bénéfice net ajusté en croissance de 11% à 5,44 MdsUSD, soit un BPA ajusté en hausse de 14% à 17,83 USD, pour des revenus en progression de 8% à plus de 15,3 MdsUSD.
L'établissement spécialisé dans l'information financière explique que cette progression de ses bénéfices annuels reflète principalement une croissance de ses revenus dans ses divisions notations, indices et intelligence de marchés.
"L'étendue de l'innovation et le rythme de l'intégration de l'IA dans nos produits et nos processus internes ont constitué un bond en avant pour nos clients et pour l'activité", souligne sa CEO Martina Cheung.
Pour son exercice 2026, S&P Global indique anticiper un BPA compris entre 19,40 et 19,65 USD, ainsi qu'une croissance de ses revenus organiques à taux de changes constants de 6 à 8%.
Valeurs associées
|444,490 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Le vice-président américain JD Vance arrive en Azerbaïdjan, au lendemain d’une visite en Arménie, pour un voyage régional visant à consolider un processus de paix négocié par les États-Unis entre les voisins du Caucase. IMAGES
-
Au moins 22 personnes sont mortes en une douzaine de jours dans des inondations qui touchent la Colombie, où des milliers de familles se retrouvent sous l'eau en raison de fortes pluies, inhabituelles à cette période de l'année.
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, les investisseurs se montrant optimistes à la veille de la publication très attendue des chiffres officiels de l'emploi américain du mois dernier. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,32%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
Trois parents britanniques ayant perdu leurs enfants à cause de l'influence des réseaux sociaux se sont rassemblés devant un tribunal civil de Los Angeles à l'ouverture du procès de Meta et Google, accusés d'avoir "fabriqué l'addiction dans des cerveaux d'enfants" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer