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S&P Dow Jones place l'Indonésie sur sa liste de surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse de sa notation
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 05:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* S&P Dow Jones se joint à MSCI pour avertir l'Indonésie d'une possible dégradation de sa note

* Un responsable de la Bourse indonésienne annonce son intention d'engager des discussions constructives

* Les actions de Jakarta reculent de 1 %, affichant une baisse de plus de 30 % depuis le début de l'année

* Les investisseurs restent focalisés sur la date butoir de novembre fixée par MSCI

(Ajout de l'évolution du marché au paragraphe 3; commentaires du directeur général de la bourse, d'un investisseur et d'un analyste aux paragraphes 9 à 14) par Ankur Banerjee et Tom Westbrook

SPGI.N , de S&P Dow Jones Indices, a averti que l’Indonésie risquait d’être rétrogradée du statut de marché émergent à celui de marché «frontière» en raison de problèmes de transparence du marché, faisant écho à la mise en garde de son concurrent MSCI MSCI.N face au dernier revers subi par le pays.

L’Indonésie fait l’objet d’un examen par MSCI depuis janvier et le risque de déclassement a fait plonger un marché boursier qui faisait autrefois l’unanimité auprès des gestionnaires de fonds des marchés émergents – celui-ci affichant une baisse de plus de 30 %, soit 35 % en dollars, depuis le début de l’année.

Les actions à Jakarta .JKSE , qui constituent le marché boursier majeur le moins performant cette année, ont reculé de 1 % mercredi, dans un contexte général d’aversion au risque.

L’avertissement lancé en janvier par MSCI a incité l’Indonésie à mettre en place une série de mesures , notamment une politique visant à doubler l’exigence de flottant pour les sociétés cotées, la faisant passer de 7,5 % à 15 %.

S&P DJI a déclaré qu’il continuait à suivre de près les efforts visant à améliorer la transparence en matière d’actionnariat, notamment les réformes menées par la bourse pour répondre aux préoccupations en matière de divulgation d’informations et à l’impact potentiel sur la liquidité du marché.

Le mois dernier, MSCI a reporté à novembre son examen des actions indonésiennes, accordant ainsi aux régulateurs davantage de temps pour mener à bien leurs réformes, tout en laissant planer la menace d’un déclassement sur un marché qui a conservé de justesse son statut de marché émergent.

«Si la situation venait à s’aggraver, S&P DJI pourrait envisager d’appliquer un traitement spécial aux titres indonésiens», a-t-il déclaré. «Si ces questions restent en suspens un an civil après la date d’introduction des mesures spéciales, la classification du marché indonésien sera réévaluée lors de la prochaine révision annuelle.»

L’Indonésie, tout comme la Turquie, a été ajoutée à une liste de surveillance en vue d’une éventuelle inclusion dans le processus de révision des marchés de l’année prochaine, a indiqué S&P DJI dans un communiqué publié mardi en fin de journée. Le Nigeria figurait également sur cette liste en vue d’un éventuel reclassement au statut de marché «frontière», contre son statut actuel de marché «autonome».

« Ce que les investisseurs attendent désormais, ce ne sont pas davantage d’avertissements, mais des preuves que l’accessibilité au marché, la liquidité et la gouvernance s’améliorent concrètement », a déclaré Mohit Mirpuri, gestionnaire de fonds chez SGMC Capital. « Il y a probablement aussi une certaine lassitude chez les investisseurs face à ces gros titres. »

L'ATTENTION RESTE TURNÉE VERS LA DATE LIMITE DE NOVEMBRE FIXÉE PAR MSCI

Jeffrey Hendrik , directeur général de la Bourse d’Indonésie (IDX), a déclaré que la Bourse mènerait des discussions constructives avec les indices S&P Dow Jones concernés afin d’examiner les préoccupations soulevées et de comprendre les points qui posent problème dans le processus d’évaluation.

« En collaboration avec l’OJK (, l’autorité de régulation financière indonésienne), et toutes les parties prenantes, l’IDX continuera à déployer divers efforts pour répondre aux préoccupations existantes », a déclaré Hendrik, qui a pris la tête de la bourse le mois dernier.

Le mois dernier, MSCI a qualifié ces réformes de « pas dans la bonne direction », tout en soulignant la nécessité d’une mise en œuvre cohérente et d’effets durables de ces mesures.

Angus Mackintosh, spécialiste de l’ASEAN chez Aletheia Capital, a déclaré que la date butoir fixée par MSCI en novembre était plus importante, soulignant que si l’Indonésie satisfaisait MSCI, il serait peu probable que les autres fournisseurs d’indices procèdent à un déclassement.

« L’IDX et l’OJK doivent régler les autres problèmes en suspens pour clore définitivement ce dossier », a déclaré M. Mackintosh. « Il serait judicieux de mettre l’accent sur la sanction des responsables de manipulations boursières. »

L’Indonésie a essuyé une série de revers cette année, Moody’s et Fitch ayant abaissé à « négative » la perspective de la note souveraine du pays, invoquant des inquiétudes quant à la crédibilité de sa politique.

Les inquiétudes des investisseurs concernant les projets de dépenses du président Prabowo Subianto ont accentué la pression, jetant une ombre sur les perspectives d’investissement de cette économie de 1 400 milliards de dollars. Les investisseurs étrangers ont vendu, en termes nets, pour plus de 4 milliards de dollars d’actions indonésiennes cette année.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/07/2026 à 05:12:02.

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