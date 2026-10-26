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S&P Dow Jones Indices et Kalshi s'associent pour développer les marchés prédictifs
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 16:57

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S&P Dow Jones Indices et Kalshi ont conclu un partenariat stratégique visant à développer des contrats événementiels liés aux grands indices boursiers et à créer de nouveaux indicateurs fondés sur les données des marchés prédictifs. Cet accord de fournisseur privilégié marque un rapprochement entre la finance traditionnelle et les plateformes permettant d'anticiper l'issue d'événements futurs. Il doit également renforcer la crédibilité de Kalshi auprès des investisseurs particuliers et institutionnels, alors que son activité suscite des interrogations sur sa proximité avec les jeux d'argent.

Dans le cadre de cette collaboration, Kalshi pourra proposer des contrats événementiels dont le règlement reposera sur les valeurs officielles des indices publiées par S&P Dow Jones Indices. Cette approche vise à garantir des références transparentes et reconnues pour déterminer les résultats des contrats. De son côté, S&P exploitera les données de la plateforme pour concevoir de nouveaux indices consacrés notamment à l'économie, à la politique et aux événements sportifs. Ces indicateurs refléteront les probabilités attribuées par les participants à différents scénarios, offrant une lecture complémentaire aux statistiques économiques et aux données financières traditionnelles.

Ce partenariat intervient dans un contexte de forte croissance des marchés prédictifs, porté par des acteurs comme Kalshi et Polymarket. Ces plateformes permettent de prendre des positions financières sur des événements variés, des élections aux compétitions sportives, mais leur développement soulève des questions réglementaires sur la frontière entre investissement et pari. Pour Kalshi, l'association avec un fournisseur mondial d'indices constitue un moyen d'élargir sa clientèle et de renforcer sa légitimité. S&P Dow Jones Indices entend, pour sa part, diversifier son offre et exploiter une nouvelle catégorie de données susceptibles d'intéresser les marchés financiers.

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