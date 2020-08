Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P dégrade la note de crédit d'Accor à "BB+" Reuters • 18/08/2020 à 09:57









PARIS, 18 août (Reuters) - Standard & Poor's a annoncé mardi dégrader la note de crédit du groupe hôtelier Accor ACCP.PA à "BB+" contre "BBB-" en raison de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme. L'agence de notation dit tabler sur une dégradation du bénéfice et de l'endettement en 2020 et 2021 plus prononcée que dans ses prévisions antérieures pour le groupe français dont les marques comprennent Ibis et Sofitel. Accor a connu un premier semestre catastrophique qui l'a conduit à annoncer la suppression d'un millier de postes. L'action Accor perd 0,21% à 23,26 euros à 09h51. (Sudip Kar-Gupta, version française Diana Mandiá, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.43%

