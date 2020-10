Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P confirme la note souveraine de la France Reuters • 02/10/2020 à 22:37









2 octobre (Reuters) - Standard & Poor's a laissé vendredi sa note de la dette souveraine française inchangée à "AA" et a maintenu une perspective stable, malgré la récession attendue cette année du fait de l'épidémie de COVID-19. L'agence de notation estime que le plan de relance de l'économie française va porter le déficit budgétaire à 9,9% du produit intérieur brut (PIB) en 2020. (Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.