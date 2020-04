Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P abaisse la note de crédit d'Engie à BBB+ avec perspective stable Reuters • 24/04/2020 à 18:43









24 avril (Reuters) - Engie SA ENGIE.PA : * L'AGENCE S&P A ANNONCÉ VENDREDI AVOIR ABAISSÉ LA NOTE DE CRÉDIT D'ENGIE DE A- À BBB+ AVEC PERSPECTIVE STABLE * S&P S'ATTEND DÉSORMAIS À CE QUE LE BÉNÉFICE D'ENGIE BAISSE EN RAISON DE LA RÉCESSION PROVOQUÉE PAR LE CORONAVIRUS ALORS QU'ELLE PRÉVOYAIT DE LA CROISSANCE AUPARAVANT * LA SUSPENSION DU DIVIDENDE ET DE PROBABLES BAISSES D'INVESTISSEMENTS NE SERONT PAS SUFFISANTES POUR COMPENSER LA DÉTÉRIORATION DES FINANCES D'ENGIE, PENSE S&P Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.48%

