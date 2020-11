Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P abaisse la note d'Unibail-Rodamco-Westfield à BBB+ Reuters • 12/11/2020 à 14:11









PARIS, 12 novembre (Reuters) - S&P Global a annoncé jeudi avoir abaissé la note de crédit d'Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS à BBB+ contre A- après le rejet par les actionnaires du projet d'augmentation de capital présenté par la direction pour renforcer les finances du groupe. La nouvelle note est assortie d'une perspective négative, ce qui implique qu'elle pourrait être encore dégradée. S&P Global estime dans un communiqué qu'après l'échec du projet d'appel au marché, "la société ne sera plus en mesure de restaurer des ratios de crédit compatibles avec une note A- dans les deux ans à venir". En Bourse de Paris, l'action Unibail-Rodamco-Westfield est brièvement repassée dans le rouge après cette annonce mais gagnait 0,25% à 13h08 GMT. (Marc Angrand)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam +0.27%

