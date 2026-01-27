S&P 500 : record absolu égalé, record de clôture probable
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 17:22
Le franchissement des 7 000 points (c'était l'objectif pour fin 2026 il y a 12 mois, validerait un potentiel de 200 points supplémentaires (partant d'un plancher de 6 790 avec les 7 190/7 200 en ligne de mire, soit une valorisation proche des records et encore plus tendue en termes de "prime de risque" par rapport aux taux longs).
Le seuil de retournement à la baisse en cas de double-top sous 6 985/7 000 se situe vers 6 850 points (oblique moyen terme).
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a fini en légère hausse mardi, avant la première réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) de l'année et le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises, avec le poids lourd du luxe LVMH , après la fermeture. Le CAC 40 a pris 0,27% ... Lire la suite
-
Le ministre de l'Economie Roland Lescure a appelé mardi le groupe d'informatique français Capgemini à "questionner" ses activités, après la révélation d'un contrat passé par une filiale avec la police américaine de l'immigration (ICE). "J'engage Capgemini à faire ... Lire la suite
-
LVMH a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé de l'or qui pèsent sur ses marges. Propriétaire ... Lire la suite
-
Des agents fédéraux devaient commencer à quitter Minneapolis mardi, dans le cadre de la reprise en main de l'opération anti-immigration sur place par un proche conseiller de Donald Trump, contraint à l'apaisement après la mort d'un deuxième manifestant américain. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer