 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

S&P 500 : record absolu égalé, record de clôture probable
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 17:22

A 6 985 points, le S&P 500 égale son record absolu intraday (6 986) et un record de clôture (au-delà de 6 977,5) semble probable dès ce 27 janvier, sinon pour terminer le 9ème mois calendaire de hausse consécutive.

Le franchissement des 7 000 points (c'était l'objectif pour fin 2026 il y a 12 mois, validerait un potentiel de 200 points supplémentaires (partant d'un plancher de 6 790 avec les 7 190/7 200 en ligne de mire, soit une valorisation proche des records et encore plus tendue en termes de "prime de risque" par rapport aux taux longs).

Le seuil de retournement à la baisse en cas de double-top sous 6 985/7 000 se situe vers 6 850 points (oblique moyen terme).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank