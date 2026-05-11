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S&P 500 : La plus forte croissance bénéficiaire depuis 2021, portée par l'IA
information fournie par AOF 11/05/2026 à 21:25

(Zonebourse.com) - La saison des résultats du premier trimestre donne pour l'instant un argument solide aux investisseurs qui défendent le rebond de Wall Street. Selon FactSet, 89% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs comptes, avec 84% de bénéfices par action supérieurs aux attentes et 80% de chiffres d'affaires meilleurs que prévu, des statistiques supérieures aux moyennes historiques.

La croissance bénéficiaire agrégée ressort à 27,7% sur un an, contre 13,1% estimé fin mars, ce qui constituerait la meilleure progression depuis fin 2021. La marge nette atteint aussi 14,7%, un record depuis le début de la série FactSet en 2009, ce qui montre que la surprise ne vient pas seulement des ventes, mais aussi d'un levier opérationnel encore très favorable.

Mais ces statistiques impressionnantes sont surtout portées par les poches liées à l'intelligence artificielle (IA). D'après les données WisdomTree arrêtées au 8 mai, le secteur technologique, qui pèse 37% de l'indice, affiche déjà une croissance de 23,9% des ventes et de 44,2% des bénéfices. Les services de communication, tirés par les plateformes numériques, progressent de 49% sur les bénéfices, tandis que la consommation discrétionnaire gagne 47,3%, soutenue notamment par Amazon.

Malgré le contexte géopolitique, les analystes ont nettement révisé à la hausse leurs anticipations de bénéfice par action du S&P 500. Le consensus table désormais sur un bénéfice de 332,06 USD au cours des douze prochains mois, en hausse de 11,9% depuis le début de l'année et de 25,8% sur un an, ce qui porte la valorisation de l'indice à 21,7 fois les bénéfices estimés. Le marché paie donc déjà une part importante de cette amélioration, ce qui rend la poursuite des révisions aussi importante que les résultats publiés.

Le principal point de vigilance reste la faible diffusion du mouvement puisque Citadel Securities note que seuls 22% des titres ont surperformé le S&P 500 sur trente jours, un plus bas de trente ans. Une amélioration du contexte géopolitique autour du détroit d'Ormuz pourrait favoriser un élargissement du rallye aux valeurs cycliques et domestiques, mais les résultats de Nvidia le 20 mai, puis ceux de Broadcom début juin, resteront le test le plus important pour vérifier si le cycle IA continue de justifier la prime actuelle du marché.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/05/2026 à 21:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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