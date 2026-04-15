S&P-500 et Nasdaq records avec l'espoir sur les négociations USA-Iran

par Sinéad Carew et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le Dow Jones reculant tandis que le S&P-500 et le Nasdaq ont atteint des records, sur fond de regain d'optimisme en raison de la perspective d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran ainsi que de résultats trimestriels solides.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,15%, ou 72,27 points, à 48.463,72 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 55,57 points, soit 0,80%, à 7.022,95 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 376,93 points (1,60%) à 24.016,02 points.

Il s'agit d'une onzième séance consécutive dans le vert pour le Nasdaq, qui n'avait plus réalisé une telle série depuis novembre 2021. Le précédent record de clôture du Nasdaq avait été établi en octobre dernier, tandis que le précédent record du S&P-500 datait du 27 janvier.

Un vent d'optimisme souffle depuis le début de la semaine à Wall Street, en dépit de l'impasse dans les négociations menées au cours du week-end par Washington et Téhéran au Pakistan, alors que le président américain Donald Trump et des sources régionales ont suggéré qu'une nouvelle session de pourparlers devrait avoir lieu sous peu. Les échanges ont été maintenus entre les deux camps après la réunion d'Islamabad.

Déclenché par la campagne de bombardements américano-israélienne en Iran lancée le 28 février, le conflit au Moyen-Orient a provoqué des secousses sur les marchés mondiaux de l'énergie, avec une flambée des prix du pétrole en raison du blocage de facto par Téhéran du détroit d'Ormuz, dont Washington a débuté son propre blocus cette semaine.

La Maison blanche a qualifié mercredi de "productifs" les échanges en cours avec l'Iran, tout en niant des informations de presse selon lesquelles les Etats-Unis ont réclamé que le cessez-le-feu de deux semaines soit prolongé.

Au regard des gains constatés sur le marché, il apparaît que les investisseurs sont prêts à se tourner vers des actifs risqués à la moindre indication d'une désescalade de la guerre.

L'indice de volatilité de CBOE .VIX , considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, a reculé en séance à un plus bas depuis le 26 février - soit deux jours avant le début de la guerre et date à laquelle s'était tenue une réunion sur le nucléaire iranien entre Washington et Téhéran.

Que le cessez-le-feu soit prolongé, ou que des progrès dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran soient signalés, constituerait "un développement plutôt positif pour le marché énergétique et, par conséquent, pour l'économie américaine", a commenté Jeff Schulze, directeur stratégique chez ClearBridge Investments. "Les marchés attendent rarement d'avoir une information complète", a-t-il dit à propos du conflit.

"Bien qu'il y a toujours de l'incertitude à propos des perturbations pour l'énergie, les marchés concluent que les risques sont en déclin", a-t-il ajouté, notant également que le "bon début" de la saison des résultats trimestriels a contribué à l'optimisme.

Certains stratégistes ont prévenu toutefois que le rebond du marché pourrait nécessiter des catalyseurs supplémentaires pour s'inscrire dans la durée.

Il faudra "des preuves supplémentaires que les personnes désireuses de se réunir et de discuter de paix parviendront à accomplir quelque chose avant l'expiration du cessez-le-feu", a dit Art Hogan, stratégiste en chef de B. Riley Wealth.

Parmi les secteurs majeures du S&P-500, les technologies de l'information .SPLRCT ont enregistré mercredi la hausse la plus importante (2,08%).

Côté valeurs, à noter, Bank of America BAC.N a pris 1,8% après avoir fait état d'une croissance de son bénéfice au premier trimestre, tandis que Morgan Stanley MS.N a grimpé de 4,5% après avoir communiqué un bond de son bénéfice trimestriel.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédaction de Paris)