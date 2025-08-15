Ryvyl Inc devrait afficher une perte de 29 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ryvyl Inc RVYL.OQ RVYL.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 novembre (estimés) pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* La société basée à San Diego, en Californie, devrait enregistrer une hausse de 44,4 % de son chiffre d'affaires, à 18,2 millions de dollars, contre 12,61 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Ryvyl Inc est une perte de 29 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

15 août - Ce résumé a été généré par la machine le 15 août à 11:03 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)