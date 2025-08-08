Ryvyl Inc devrait afficher une perte de 27 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ryvyl Inc RVYL.OQ RVYL.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à San Diego, en Californie, devrait enregistrer une hausse de 43,7 % de son chiffre d'affaires, à 17,1 millions de dollars, contre 11,9 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Ryvyl Inc est une perte de 27 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

