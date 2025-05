Ryanair: vent debout contre les retards en Europe information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir lancé ce vendredi 30 mai sa “Ligue des Retards” du contrôle aérien (ATC), désignant les États membres de l'UE dont les services ont provoqué les retards les plus importants pour les vols et passagers de Ryanair depuis le 1er janvier jusqu'au 26 mai 2025.



' Cette situation résulte d'une mauvaise gestion et d'un manque de personnel dans les services nationaux de contrôle aérien, surtout lors de la première vague des vols matinaux ', indique la compagnie qui affirme par ailleurs que les redevances ATC facturées aux compagnies aériennes et aux passagers ont augmenté deux fois plus vite que l'inflation.



En tête du classement instauré par la compagnie vient la France (15 634 vols retardés impactant 2,8 millions de passagers), suivie par l'Espagne (11 576 vols impactant 2,08 millions de passagers) puis l'Allemagne (4367 vols retardés pour 786 000 passagers impactés).



Ryanair assure que l'année 2024 a été une année record en matière de retards dus au contrôle aérien, malgré une baisse de 5 % du nombre de vols en Europe par rapport à la période pré-Covid.



' La Commission européenne et les gouvernements n'ont pris aucune mesure pour remédier à la mauvaise qualité de leurs services de contrôle aérien, et les retards risquent de s'aggraver encore à l'été 2025 ', pointe la compagnie.







Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 987,000 GBX LSE -1,25%