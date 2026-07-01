Ryanair, une stratégie réseau qui porte ses fruits

(Zonebourse.com) - La stratégie du transporteur aérien irlandais, davantage axée sur les fréquences que sur l'ouverture nette de nouvelles lignes, lui permet d'améliorer ses recettes unitaires et de renforcer sa position concurrentielle en Europe, estiment les analystes de Bernstein.

Les analystes sont formels : Ryanair a fait évoluer sa stratégie de développement en misant sur la densification de son réseau plutôt que sur l'ouverture nette de nouvelles lignes. Ainsi, même si la compagnie continue d'ouvrir entre 100 et 200 routes par an, elle en ferme pratiquement autant, ce qui maintient finalement son réseau à un niveau stable. En revanche, la fréquence moyenne est passée de 1 à 1,3 vol quotidien par liaison au cours des quatre dernières années, relève-t-on chez Bernstein.

Comme beaucoup de ses consoeurs low-cost, la compagnie irlandaise est soumis à un arbitrage constant entre étendue du réseau et fréquence des vols. Bernstein explique que Ryanair privilégiait historiquement l'ouverture de nouvelles destinations afin de maximiser sa couverture géographique, mais cherche désormais à renforcer sa présence sur ses marchés clés.

Et les analystes estiment que cette stratégie porte ses fruits, puisque Ryanair continue de gagner des parts de marché. La compagnie représente 21% des sièges intra-européens. Et si l'on prend le marché "hors grands hubs", sa part de capacité atteint désormais 44%, contre 29% avant la pandémie. Pour Bernstein, cette progression reflète le renforcement de la position concurrentielle du groupe dans les marchés où il concentre son activité.

Le courtier considère enfin que Ryanair conserve une grande flexibilité dans l'allocation de ses capacités, n'hésitant pas à fermer des lignes ou à quitter certains aéroports lorsque les redevances augmentent afin de redéployer ses avions vers des marchés plus rentables.

Conclusion ? L'analyste maintient sa recommandation "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours de 32 EUR.

Ce matin, le titre s'échange autour de 27,3 euros (-0,3%) à Dublin et recule de près de 8% depuis le début de l'année, impacté par la hausse du prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient.

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