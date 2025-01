Ryanair: tolérance zéro face aux passagers perturbateurs information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce avoir engagé des poursuites judiciaires devant le tribunal irlandais pour réclamer plus de 15 000 E de dommages-intérêts à un passager ayant perturbé le vol FR7124 de Dublin à Lanzarote le 9 avril dernier.



Ce comportement a entraîné un déroutement vers Porto, causant un retard de nuit et perturbant les plans de 160 passagers.



Ryanair réaffirme sa politique de tolérance zéro face aux comportements perturbateurs et son engagement à garantir un environnement sûr et respectueux pour ses passagers et son équipage.





