Ryanair: solides résultats, les actionnaires récompensés

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé lundi qu'il allait mieux rémunérer ses actionnaires après avoir enregistré de 'solides' résultats sur son premier semestre fiscal, clos fin septembre.



Le transporteur aérien dit avoir dégagé un profit après impôts de 2,2 milliards d'euros sur les six mois clos au 30 septembre, à comparer avec 1,4 milliard d'euros un an plus tôt.



Le groupe irlandais explique avoir vu son trafic passagers grimper de 11% à 105,4 millions sur la période, ce qui lui a permis d'accroître son chiffre d'affaires de 30% à 8,6 milliards d'euros grâce à une hausse de 24% de ses tarifs.



Pour l'ensemble de l'exercice, Ryanair dit viser un profit après impôts compris entre 1,85 et 2,05 milliards d'euros, un objectif supérieur au consensus de marché actuel.



Afin de récompenser ses actionnaires - qui avaient injecté 400 millions d'euros de fonds propres durant la crise du Covid - il prévoit de proposer un dividende ordinaire de 400 millions d'euros, à percevoir pour moitié en février 2024 et pour l'autre après sa prochaine AG.



Le groupe indique également avoir établi une nouvelle politique de rémunération à partir de l'exercice 2024/2025, qui prévoit de reverser aux actionnaires 25% de son résultats après impôts annuel.



Il dit également vouloir redistribuer sa trésorerie excédentaire via le versement de dividendes extraordinaires et/ou la mise en place de rachats d'actions.



Suite à toutes ces annonces, l'action Ryanair grimpait de plus de 5% lundi matin sur Euronext Dublin, ce qui portait ses gains depuis le début de l'année à plus de 31%.





