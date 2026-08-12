Ryanair signe un contrat de cinq ans avec Google Cloud et étend l'utilisation de l'IA dans ses opérations aériennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sam Tabahriti

Ryanair RYA.I a annoncé mercredi qu’elle allait déployer les outils d’IA Gemini et les modèles DeepMind de Google dans l’ensemble de ses activités dans le cadre d’un nouveau partenariat cloud de cinq ans, afin d’utiliser cette technologie pour faciliter la gestion des plannings du personnel navigant et la prise de décisions opérationnelles.

Ryanair, première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers, a annoncé qu’elle allait déployer les services Google Workspace et Google Cloud de la division « GOOGL.O » d’Alphabet auprès de ses 35 000 employés à travers son réseau, afin de soutenir ses efforts visant à « » (se développer rapidement) et à atteindre son objectif de transporter 300 millions de passagers par an d’ici 2034.

« Pour soutenir cette croissance, nous devons nous assurer de disposer d’une excellente résilience de nos infrastructures, et notre nouvelle stratégie de double cloud nous l’apporte, aux côtés de partenaires technologiques qui correspondent à notre rythme et à notre souci constant d’efficacité », a déclaré Eddie Wilson, directeur général de Ryanair.

L’accord conclu par Ryanair avec Google Cloud vient s’ajouter à son utilisation actuelle d’Amazon Web Services dans le cadre d’une stratégie visant à réduire le risque de pannes technologiques.

La compagnie aérienne irlandaise a indiqué qu’elle utiliserait Gemini Enterprise pour développer des agents d’IA sur mesure afin d’automatiser certaines décisions, d’améliorer la planification des équipages et de réduire les perturbations.

La compagnie a également indiqué qu’elle utiliserait les modèles Google DeepMind, notamment AlphaEvolve et WeatherNext, pour soutenir les opérations de la flotte et la planification de la maintenance. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

« Cet accord démontre comment le déploiement à grande échelle de l’IA générative… peut aider les leaders du secteur à se développer en toute sécurité, à réduire leurs coûts opérationnels et à redéfinir l’expérience de voyage », a déclaré Maureen Costello, vice-présidente de Google Cloud pour le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Afrique subsaharienne.

Selon des études menées par le fournisseur de technologies aéronautiques SITA et l’association professionnelle des compagnies aériennes IATA, le secteur aérien étend de plus en plus son utilisation de l’IA dans le service client, les opérations et la maintenance, les compagnies aériennes cherchant à améliorer leur efficacité et leur fiabilité.