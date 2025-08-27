 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ryanair s'attend à ce que Boeing augmente la production de 737 à 42 par mois d'ici octobre
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ryanair RYA.I s'attend à ce que Boeing BA.N augmente sa production mensuelle de jets 737 de 38 à 42 par mois d'ici octobre, a déclaré la directrice générale de la compagnie aérienne Michael O'Leary aux journalistes mercredi.

Boeing attend que la Federal Aviation Administration lève le plafond de 38 avions par mois imposé à la production du 737 MAX, peu de temps après une urgence aérienne survenue en janvier 2024 impliquant un nouveau 737 MAX 9 d'Alaska Airlines auquel il manquait quatre boulons essentiels.

Ryanair est l'un des plus gros clients de Boeing pour le 737 et Michael O'Leary a déclaré qu'il s'était entretenu avec Stephanie Pope, responsable des avions commerciaux de Boeing, plus tôt dans la journée de mercredi.

Valeurs associées

BOEING CO
234,760 USD NYSE 0,00%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters.

