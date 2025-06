Ryanair: s'allie à DerbySoft, nouvel agrégateur OTA approuvé information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 12:57









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce que DerbySoft devient son quatrième partenaire “Agrégateur OTA Approuvé”, autorisé à proposer les vols de la compagnie à son réseau de distributeurs en ligne, à condition de respecter une transparence totale sur les prix.



Ce partenariat permet aux clients réservant via les OTA connectées (soit des agence de voyage en ligne) à DerbySoft d'accéder directement à leur compte myRyanair sans vérification supplémentaire et de recevoir en temps réel toutes les informations relatives à leur vol.



Ryanair garantit ainsi une meilleure expérience client et lutte contre les frais cachés souvent pratiqués par des OTA non autorisées.



Déjà active dans les marchés européens et asiatiques, DerbySoft rejoint un groupe de partenaires reconnus, parmi lesquels Expedia, Kiwi, TUI ou encore Trip.com.



Pour Ryanair, cette collaboration s'inscrit dans une stratégie d'ouverture encadrée, visant 'à proposer ses tarifs bas sur un nombre croissant de plateformes fiables'.





