Ryanair: résultat net décuplé au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - Ryanair prend près de 4% à Dublin, à la suite de la publication par la compagnie aérienne à bas prix d'un résultat net de 149 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2024-25, multiplié par dix par rapport à celui affiché un an auparavant.



Le groupe irlandais a vu ses revenus croître de 10% à 2,96 milliards d'euros, avec un trafic en progression de 9% à 44,9 millions de passagers transportés, ainsi que des tarifs marginalement plus élevés grâce de fortes réservations pour les fêtes de fin d'année.



Prévenant toutefois qu'il ne profitera pas de Pâques cette année pour son quatrième trimestre, Ryanair prévoit prudemment un résultat net annuel entre 1,55 et 1,61 milliard d'euros, pour un trafic devant approcher les 200 millions de passagers (+9%).





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 727,00 GBX LSE +3,60%