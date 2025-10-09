Ryanair réduit son programme à Riga (Lettonie) et dénonce une hausse des coûts
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 15:45
Cette décision fait suite à la hausse des coûts d'accès (redevances aéroportuaires et taxe sur l'aviation) qui pénalise la compétitivité de la Lettonie, alors que le trafic demeure 10% sous les niveaux pré-Covid.
Depuis l'ouverture de sa base à Riga en 2021, les coûts ont augmenté de 15%, tandis que d'autres pays européens abaissent leurs taxes pour stimuler la croissance, assure la compagnie.
Jason McGuinness, directeur commercial, déplore une 'réduction forcée' du programme et appelle le gouvernement letton et l'aéroport de Riga à baisser les charges pour permettre la mise en oeuvre du plan de développement de Ryanair, qui inclut deux avions supplémentaires et 14 nouvelles lignes.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue en retrait jeudi, au lendemain d'une nouvelle séance record, les investisseurs patientant avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises prévue ces prochaines semaines. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones lâchait 0,27%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
Si la situation économique reste stable en zone euro, la BCE "devrait maintenir ses taux inchangés pour les deux prochaines années", selon des analystes. Le niveau actuel des taux directeurs de la BCE est "suffisamment robuste", a estimé la Banque centrale européenne, ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi au lendemain des records du S&P 500 et du Nasdaq, le marché conservant son enthousiasme en l'absence d'indices de la part du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des
-
Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ne sont pas pressés de réduire à nouveau les taux directeurs, même s'ils sont très conscients du niveau d'incertitude et des risques exceptionnellement élevés, montre jeudi le compte rendu de leur réunion ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer