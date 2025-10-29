Ryanair réduit encore sa base de Vienne et pointe la fiscalité autrichienne
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 11:47
La compagnie assure avoir pourtant proposé en septembre un plan de croissance de 1 MdEUR visant à porter le trafic autrichien à 12 millions de passagers par an (+70%) et à ajouter 10 nouveaux Boeing 737-8-200 d'ici 2030.
Faute de réponse du gouvernement, Ryanair redéploiera cette capacité vers d'autres marchés européens à coûts plus faibles. Le PDG du groupe, Michael O'Leary, déplore que 'le chancelier Stocker n'ait pas tenu sa promesse de répondre à notre plan de croissance', rappelant que la taxe de 12 EUR par passager rend l'Autriche non compétitive.
Ryanair indique par ailleurs que d'autres compagnies comme Wizz Air, Level, easyJet et Lufthansa ont déjà réduit leurs opérations à Vienne, fragilisant encore le trafic et le tourisme du pays.
Valeurs associées
|1 942,250 GBX
|LSE
|0,00%
