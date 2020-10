Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair réduit d'un tiers ses capacités cet hiver à cause du coronavirus Reuters • 15/10/2020 à 11:14









RYANAIR RÉDUIT D'UN TIERS SES CAPACITÉS CET HIVER À CAUSE DU CORONAVIRUS par Conor Humphries DUBLIN (Reuters) - Ryanair a annoncé jeudi réduire d'un tiers sa capacité de vol initialement prévue pour la saison hivernale, pénalisé par de nouvelles restrictions sur les déplacements imposées par les gouvernements européens. La compagnie aérienne irlandaise prévoit désormais de voler à 40% de ses capacités cet hiver, contre 60% prévu auparavant, a-t-elle déclaré dans un communiqué. A 09h40, le titre Ryanair cédait 4,55% alors que l'indice sectoriel européen du tourisme et des loisirs reculait de 3,2%. Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, a précisé que cet objectif pourrait encore être revu à la baisse, soulignant la mauvaise gestion de la crise du secteur aérien née de la pandémie par les gouvernements de l'Union européenne. Avec 65% de son réseau de liaisons hivernales fonctionnant à fréquence réduite, Ryanair s'attend à transporter 38 millions de passagers sur l'exercice fiscal clos en mars 2021, contre 50 millions anticipés en septembre et 149 millions l'an dernier. Le plus important transporteur low-cost d'Europe devrait procéder à des licenciements parmi les équipages qui ont refusé de négocier des réductions temporaires de salaire destinées à éviter les pertes d'emplois. (Version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RYANAIR HLDGS LSE -3.48%