Ryanair: prolonge jusqu'en 2035 son contrat de peinture avec MAAS

(Zonebourse.com) - Ryanair annonce l'extension de son accord avec MAAS Aviation jusqu'en 2035, prévoyant le repeint de 500 appareils dans les installations de Maastricht et Kaunas.



Ce partenariat accompagne l'expansion de la flotte vers 800 avions, incluant 300 Boeing 737 MAX-10, dans l'objectif d'atteindre 300 millions de passagers par an d'ici 2034.



Neal McMahon, directeur des opérations, salue les standards de qualité de MAAS, qui a récemment terminé son 600e repeint pour la compagnie.

MAAS souligne de son côté l'importance de cette relation de long terme et son engagement envers 'l'excellence opérationnelle'.





