Ryanair: programme estival record au départ de Dublin

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce son programme estival record pour Dublin, comprenant 123 routes, dont une nouvelle liaison vers Rabat et 18 liaisons supplémentaires vers Faro, Ibiza, Malte, Milan et Valence.



La compagnie indique qu'il s'agit de la première fois qu'elle peut augmenter sa capacité à l'aéroport de Dublin depuis que l'IAA a imposé, en mai 2024, une limite du trafic.



Grâce à l'appel réussi de Ryanair auprès de la Haute Cour, cette limite de trafic a été suspendue pour l'été 2025.



La suspension, combinée à la réduction des frais aéroportuaires pour les avions de nouvelle génération, permettra à Ryanair de stimuler le trafic et le tourisme en Irlande cet été avec ses appareils plus modernes, silencieux et moins polluants.



Ryanair augmentera ainsi sa flotte basée à Dublin à 34 appareils (un investissement de 3,4 milliards de dollars) pour l'été 2025, incluant l'ajout de 14 nouveaux avions Boeing ' Gamechanger ' réduisant les émissions de CO2 et le bruit respectivement de 16 % et 40 %.





