 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 762,58
+0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair prévoit un "pic" de capacité après que Boeing a avancé les livraisons
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ryanair RYA.I s'attend à un "pic raisonnable" de capacité fin décembre et début janvier après que Boeing BA.N a accepté d'avancer les dates de livraison de certains avions 737 MAX, a déclaré mercredi le directeur général Michael O'Leary.

La livraison de 25 avions d'ici octobre était en partie motivée par le risque de futurs tarifs douaniers sur les livraisons de jets, a déclaré Michael O'Leary lors d'une conférence de presse à Londres.

Valeurs associées

BOEING CO
234,760 USD NYSE 0,00%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank