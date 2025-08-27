Ryanair prévoit un "pic" de capacité après que Boeing a avancé les livraisons

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ryanair RYA.I s'attend à un "pic raisonnable" de capacité fin décembre et début janvier après que Boeing BA.N a accepté d'avancer les dates de livraison de certains avions 737 MAX, a déclaré mercredi le directeur général Michael O'Leary.
La livraison de 25 avions d'ici octobre était en partie motivée par le risque de futurs tarifs douaniers sur les livraisons de jets, a déclaré Michael O'Leary lors d'une conférence de presse à Londres.
