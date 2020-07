Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair prêt à réexaminer les fermetures en Allemagne après l'accord avec les pilotes Reuters • 27/07/2020 à 15:25









RYANAIR PRÊT À RÉEXAMINER LES FERMETURES EN ALLEMAGNE APRÈS L'ACCORD AVEC LES PILOTES DUBLIN (Reuters) - La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé lundi qu'elle pourrait réexaminer son projet de fermer trois bases en Allemagne après que les pilotes aient accepté une baisse des salaires et une modification de leurs conditions de travail afin de limiter les suppressions d'emplois. La semaine dernière, Ryanair a annoncé la fermeture de sa base à l'aéroport de Francfort-Hahn et a ajouté que la fermeture des bases à Berlin Tegel et à Düsseldorf étaient désormais probables à la fin de l'été, après un refus initial des pilotes de consentir à une baisse de salaires. Toutefois, selon le plus grand transporteur aérien européen à bas prix, le syndicat allemand de pilots Vereinigung Cockpit (VC) a opéré un "demi-tour" au cours du week-end et a accepté les conditions de Ryanair. Quelque 85% des pilotes et 75% du personnel de cabine en Europe ont maintenant accepté des réductions temporaires des salaires et des conditions de travail assouplies à la suite de la pandémie de coronavirus. Le syndicat VC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. "La semaine dernière, lorsque les pilotes allemands ont rejeté un accord de rémunération, nous avons fermé trois bases allemandes. Nous devrons peut-être revenir sur ce point maintenant qu'ils ont accepté l'accord au cours du week-end," a déclaré le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs. L'accord est le même que celui que les pilotes ont initialement rejeté, y compris une baisse des salaires de 20% et une plus grande flexibilité des horaires, a déclaré Eddie Wilson, directeur général de Ryanair DAC, la principale entité du groupe. Les salaires doivent revenir à leurs niveaux initiaux d'ici 2024. (Conor Humphries, Tom Sims, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RYANAIR HLDGS LSE -5.48%