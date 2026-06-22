Ryanair pourrait profiter d'une nouvelle vague de consolidation en Europe

(Zonebourse.com) - Les faillites de compagnies aériennes pourraient s'accélérer en fin d'année, offrant des opportunités de gains de parts de marché au transporteur irlandais, estiment les analystes de Bernstein.

Ryanair disposerait d'atouts financiers solides pour tirer parti d'une éventuelle nouvelle phase de consolidation du secteur aérien européen, souligne Bernstein dans une note de recherche publiée ce matin. Le courtier rappelle que plus de 50% des faillites de compagnies aériennes en Europe surviennent entre septembre et décembre, période où les besoins de trésorerie augmentent et où les créanciers durcissent souvent leurs conditions.

Le secteur reste exposé à la hausse des coûts du carburant, en progression d'environ 40% depuis le début de l'année, tandis que les six principaux groupes européens ne contrôlent encore que 70% des capacités du marché.

Avec une trésorerie nette de 2 MdEUR à fin mars 2026 et des marges opérationnelles régulièrement entre 15 et 20%, Ryanair est selon Bernstein la compagnie la mieux armée pour profiter d'éventuelles sorties de marché de concurrents plus fragiles, notamment en Europe centrale et orientale.

Rappelons aussi que fin mai, le transporteur a remboursé sa dernière obligation de 1,2 MdEUR, devenant "effectivement sans dette" pour la première fois depuis son introduction en Bourse en 1997. Ryanair dispose désormais d'une flotte non gagée de 620 Boeing 737 et conserve la possibilité de revenir opportunément sur le marché obligataire. ce qui lui permettrait de financier d'éventuelles opérations.

Dans ces conditions, Bernstein maintient sa recommandation "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours de 32 EUR.

De son côté, Pierre-Yves Gauthier, analyste chez AlphaValue souligne également l'alignement des intérêts du dirigeant avec ceux des actionnaires : il salue la décision du CEO, Michael O'Leary, qui a choisi de lier d'importantes attributions d'options d'achat d'actions à une forte hausse des bénéfices ( 76 %, soit 4 milliards d'euros). "Il pourrait empocher ces gains si les marchés sont favorables, car les options pourraient être exercées si le cours de l'action atteint 42 EUR (26 EUR au moment de l'affichage). Le plus haut des cinq dernières années était de 30 EUR", indique l'analyste.

Le titre progresse de 0,5% ce matin à Dublin.

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