 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ryanair pourrait profiter d'une nouvelle vague de consolidation en Europe
information fournie par AOF 22/06/2026 à 10:03

(Zonebourse.com) - Les faillites de compagnies aériennes pourraient s'accélérer en fin d'année, offrant des opportunités de gains de parts de marché au transporteur irlandais, estiment les analystes de Bernstein.

Ryanair disposerait d'atouts financiers solides pour tirer parti d'une éventuelle nouvelle phase de consolidation du secteur aérien européen, souligne Bernstein dans une note de recherche publiée ce matin. Le courtier rappelle que plus de 50% des faillites de compagnies aériennes en Europe surviennent entre septembre et décembre, période où les besoins de trésorerie augmentent et où les créanciers durcissent souvent leurs conditions.

Le secteur reste exposé à la hausse des coûts du carburant, en progression d'environ 40% depuis le début de l'année, tandis que les six principaux groupes européens ne contrôlent encore que 70% des capacités du marché.

Avec une trésorerie nette de 2 MdEUR à fin mars 2026 et des marges opérationnelles régulièrement entre 15 et 20%, Ryanair est selon Bernstein la compagnie la mieux armée pour profiter d'éventuelles sorties de marché de concurrents plus fragiles, notamment en Europe centrale et orientale.

Rappelons aussi que fin mai, le transporteur a remboursé sa dernière obligation de 1,2 MdEUR, devenant "effectivement sans dette" pour la première fois depuis son introduction en Bourse en 1997. Ryanair dispose désormais d'une flotte non gagée de 620 Boeing 737 et conserve la possibilité de revenir opportunément sur le marché obligataire. ce qui lui permettrait de financier d'éventuelles opérations.

Dans ces conditions, Bernstein maintient sa recommandation "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours de 32 EUR.

De son côté, Pierre-Yves Gauthier, analyste chez AlphaValue souligne également l'alignement des intérêts du dirigeant avec ceux des actionnaires : il salue la décision du CEO, Michael O'Leary, qui a choisi de lier d'importantes attributions d'options d'achat d'actions à une forte hausse des bénéfices ( 76 %, soit 4 milliards d'euros). "Il pourrait empocher ces gains si les marchés sont favorables, car les options pourraient être exercées si le cours de l'action atteint 42 EUR (26 EUR au moment de l'affichage). Le plus haut des cinq dernières années était de 30 EUR", indique l'analyste.

Le titre progresse de 0,5% ce matin à Dublin.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
26,030 EUR Tradegate -0,38%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
RYANAIR HLDGS
25,950 EUR XETRA -0,88%
RYANAIR HLDGS
2 000,000 GBX LSE Intl 0,00%
RYANAIR HLDGS
25,3000 USD OTCBB 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 10:03:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Pierre et Vacances-Center Parcs visé par une offre de rachat par un fonds émirati
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.06.2026 11:36 

    Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé lundi faire l'objet d'une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital sur la totalité de ses actions. L'offre a reçu le soutien du conseil

  • STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le géographe français Yves Lacoste pose près de la chaise à porteurs du navigateur La Pérouse, le 22 mars 2001 à la Société de Géographie de Paris ( AFP / JOEL ROBINE )
    Yves Lacoste, fondateur de l'école française de géopolitique, est mort
    information fournie par AFP 22.06.2026 11:31 

    Le géographe Yves Lacoste, disparu samedi à l'âge de 96 ans, était considéré comme le fondateur de l'école française de géopolitique grâce à un ouvrage iconoclaste publié en 1976 et devenu un classique: "La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre". Lorsque ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,65 -34,45%
CAC 40
8 375,47 -0,54%
Pétrole Brent
79,26 0,00%
KALRAY
8,53 -3,07%
GENFIT
10,92 +2,44%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank